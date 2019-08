Brazilija zavrača pomoč za boj proti požarom v amazonskem pragozdu

Preberite še: Klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj smo povprašali o tem, kaj ti požari – ne samo v Braziliji, pač pa tudi v Sibiriji, Kongu in drugje – pomenijo in kakšne kratkoročne in dolgoročne posledice bomo čutili.

Države G7, poleg Francije v skupino sodijo še Velika Britanija, Kanada, Nemčija, Italija, Japonska in ZDA, poleg tega pa v skupini sodeluje tudi EU, so se dogovorile, da bodo za spopadanje s požari prispevale 20 milijonov evrov. Macron je sicer požare v pragozdu označil za mednarodno krizo in dogajanje v Amazoniji kot eno od prioritet uvrstil na dnevni red zasedanja G7, ki ga je od sobote gostil v Biarritzu. Zaradi te poteze je trčil ob odpor brazilskega kolega Jairja Bolsonara , ki je zavrnil tuje vmešavanje.

Brazilske oblasti so sporočile, da bodo finančno pomoč sedmerice zavrnile, poroča BBC, pri tem pa niso navedle razlogov za zavrnitev pomoči. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je sicer obtožil Francijo, da Brazilijo obravnava kot kolonijo. Brazilski minister za obrambo pa trdi, da požari v Amazoniji niso ušli izpod nadzora, saj je bilo 44.000 vojakov napotenih v boj s plameni in okoljskim kriminalom v Amazoniji. Iz administracije Jairja Bolsonara so sporočili, da bi lahko Brazilija ''vsako državo naučila, kako zaščititi pragozdove''.

Pozivi k bojkotu brazilske govedine

Gozdar z več kot 30-letnimi izkušnjami Jernej Stritih je za 24UR ZVEČERpovedal, da je gotovo treba spremeniti politiko brazilske vlade, saj je bilo v zadnjih letih že veliko narejenega na varstvu gozdov, zdaj pa prihaja do novega 'grabljenja' zemlje in da je to možno ustaviti s političnimi odločitvami. Dobro je, da se s tem ukvarjamo vsi, je pa to stvar političnega procesa, pravi: "Pomembno je, da Brazilija razume, da mora upravljati s svojimi gozdovi in da s tem ščitijo skupno dobro."

Pomoč držav G7 je označil kot zgolj začetek in kot pravo potezo, saj je treba Brazilijo podpreti pri gašenju in se tega lotiti urgentno, potem pa narediti dolgoročnejši načrt za varstvo gozdov.

"Brazilskega predsednika lahko vsaj poskusimo ustaviti. Ni preprostih rešitev, ne gre nujno za dilemo med človekom in naravo. Gre tudi za konflikt med ljudmi, ki živijo na teh področji. Uničenje Amazonije je povezano tudi s tem, da se ni spoštovalo nekaterih domorodnih skupin," pa pravi Zoran Fijavž iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

Kot dodaja Stritih, če kupci v Evropi ne bomo kupovali brazilske govedine ali brazilske soje, se tudi zemljiškim špekulantom tam ne bo izplačalo uničevati gozdov in jih spreminjati v kmetijske površine. Mladi za podnebno pravičnost so sicer pripravili protest zaradi nereagiranja in molčanja slovenske vlade. Od slovenske vlade zahtevajo, da ne ratificira trgovinskega sporazuma, ki bi Braziliji zelo koristil.

Spomnimo

Amazonski pragozd je v plamenih že več tednov. Oblak dima od požarov se razteza tudi preko meja Amazonije. Sistem za opazovanje okolja Kopernikus, ki je del evropskega opazovalnega sistema, je zaznal, da dim potuje tudi do Atlantskega oceana. V Sao Paulu, ki je od požarov oddaljen več kot 3000 kilometrov, se je nedavno sredi dneva stemnilo zaradi velikega oblaka dima, ki ga je zaneslo vse do tja. Požari so vzbudili veliko pozornosti na družbenih omrežjih, šele nato so se zganili tudi nekateri svetovni voditelji.

Medtem ko Bolsonaro za požare krivi kmete in nevladne organizacije, te s prstom kažejo nanj – spodbujal naj bi gozdarje in kmete pri sečnji gozdov za pridobivanje novih obdelovalnih površin, ter rudarje, ki naj bi s požari nelegalno pridobivali zemljo za izkoriščanje.