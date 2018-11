Brazilske prodajalke ljubezni na modni pisti

Brazilske prodajalke ljubezni so se v Riu de Janeiru že tradicionalno sprehodile po modni brvi in predstavile zadnjo kolekcijo znamke Daspu, ki jo ustvarjajo same. "Nič ne osvobaja bolj kot naša revija, zaradi poklica smo prepogosto tarča predsodkov in nasilja," je dejala 35-letnica, ki je podnevi čistilka, ponoči pa skrbi za potešitev spolne sle.