Brazilskega okoljevarstvenika hladnokrvno ubili sredi prometne ulice

Čeprav še ne vedo, kdo je moril, so sodelavci Maxciela Pereire dos Santosaprepričani, da vedo, zakaj: zaradi njegovega boja proti izsekavanju gozda. Umrl je zaradi svojih prizadevanj v rezervatu Vale do Javari, so prepričani v sindikatu INA, ki predstavlja zaposlene v vladni agenciji Funai, zadolženi za avtohtona ljudstva v Braziliji. Omenjeni rezervat velja za območje z največjo koncentracijo plemen, s katerimi civilizacija še ni vzpostavila stika, na svetu. Hkrati je tarča nenehnih legalnih in nelegalnih poskusov, da bi tam začeli z izsekavanjem. Dos Santos, ki je kar pet let delal kot vodja rezervata, jih je uspešno ustavljal in s tem postal trn v peti tistim, ki v pragozdu vidijo predvsem zaslužek.