Brazilski predsednik: za čistejši planet kakajte vsak drugi dan

Brazilski voditelj je to namignil v odgovoru na novinarsko vprašanje, ali je mogoče sočasno spodbujati gospodarsko last, nahraniti lačne po svetu in obvarovati okolje.

"Dovolj je, da jemo malo manj. Govorite o onesnaževanju okolja. Dovolj je, če kakamo vsak drugi dan. To bi bilo bolje za ves svet," je dejal Jair Bolsonaro, ki je nedavno odpustil vodjo vladne agencije, ki je objavila, da se je krčenje amazonskega pragozda, pomembnega v boju proti podnebnim spremembam, znatno povečalo.