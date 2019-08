Brazilsko obrambno ministrstvo objavilo fotografije gašenja požarov

O požarih v amazonskem pragozdu se pogovarjajo tudi voditelji najrazvitejših držav na vrhu G7, ki poteka v francoskem Biarritzu. Dogovorili so se, da bodo čim prej pomagali državam, ki so jih prizadeli požari. Gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron , je v četrtek požare označil za mednarodno krizo.

V Amazonskem deževnem gozdu v Braziliji so letos zabeležili rekordno število gozdnih požarov. V prvih osmih mesecih so našteli že več kot 72.800 požarov, medtem ko jih je bilo v celotnem lanskem letu manj kot 40.000.Okoljevarstveniki opozarjajo, da so požari pogosto podtaknjeni, kmetje pa na takšen nezakonit način skušajo priti do novih zemljišč.

"Če odmislimo podtikanja, gori zaradi suše, suše pa so že posledica podnebnih sprememb," pa pravi klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Preberite celoten pogovor z njo na temo obsežnih gozdnih požarov.