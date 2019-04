Violeta Bulc: Obstaja bojazen, da se bo trdi brexit zgodil ponesreči

Britanska premierka se bo tik pred zdajci srečala z nemško kanclerko in francoskim predsednikom, le dan pred vrhom EU, na katerem bodo evropski voditelji odločali o že drugi britanski prošnji za preložitev brexita. Meni pa, da "obstaja bojazen, da se bo trdi izhod zgodil ponesreči".

Zgolj štiri dni preden naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo in le dan pred napovedanim vrhom EU, na katerem bodo evropski voditelji odločali o usodi brexita oziroma njegovi morebitni (vnovični) preložitvi, se bo britanska premierka Theresa May sestala z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Velika Britanija je medtem določila datum za izvedbo evropskih volitev - te bodo na Otoku potekale 26. maja. A britanski voditelji še vedno zatrjujejo, da bo do brexita prišlo pred tem.

Glavni namen srečanja pa naj bi bil prepričati evropska voditelja, da odobrita že drugo preložitev brexita, do 30. junija. A evropski voditelji, na čelu z Macronom, ki je pretekli teden dejal, da EU ne more biti talka politične krize v Veliki Britaniji v nedogled, so do prošnje dokaj zadržani - od uradnega Londona pričakujejo jasen načrt o nadaljnjih korakih. V ponedeljek zvečer pa je v telefonskem pogovoru z Mayevo nizozemski premier Mark Ruttedejal, da je ključnega pomena, da evropski voditelji vedo "kdaj in pod kakšnimi pogoji" bo Velika Britanija ratificirala ločitveni sporazum. Poleg tega naj bi bila Mayeva primorala obljubiti, da bo Velika Britanija upoštevala evropska pravila, vse do izstopa – tudi izvedba evropskih volitev pa se iz dneva v dan zdi vse verjetnejša. Na koncu se bo moralo o odobritvi ali zavrnitvi prošnje o preložitvi brexita soglasno strinjati vseh 27 voditeljev držav članic EU, ti pa bodo po predvidevanjih tudi določili nov datum izhoda. Predsednik Evropskega svetaDonald Tusk naj bi bil sicer bolj naklonjen enoletni preložitvi, ki pa naj bi bila "prožna".

Mayeva se bo sestala v Berlinu z Merklovo, nato pa še v Parizu z Macronom. FOTO: AP

Pozno v ponedeljek zvečer je sicer britanski parlament potrdil zakon poslanke Yvette Cooper, katerega namen je preprečiti izhod brez dogovora, s tem pa sili premierko v preložitev brexita. Danes pa se nadaljujejo tudi pogovori med Mayevo in laburisti, ki so se začeli pretekli teden, a za zdaj medstrankarske rešitve za politično krizo na Otoku, niso dosegli. Premierka naj bi po poročanju britanskih medijev zavrnila zahtevo laburistov o carinski uniji:"Vlada se očitno ne bo premaknila s svojih rdečih linij," je dejal vodja laburistov Jeremy Corbyn. Kaj bo brexit pomenil za Slovence? Kljub vsem pogovorom, srečanjem in pogajanjem, izhod brez dogovora ostaja ena izmed verjetnejših možnosti. A kaj bi ta prinesel za Slovenijo? "Lahko zagotovim, da tudi v primeru trdega izstopa, komunikacija med Veliko Britanijo in evropsko celino ne bo prekinjena takoj. Imamo posebne dogovore, ki so jih potrdili tudi v Združenem kraljestvu, vendar z omejenim časovnim rokom in tudi z omejeno funkcionalnostjo," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Violeta Bulc, evropska komisarka za promet. "Letalske družbe bodo še vedno lahko letele med Evropo in Veliko Britanijo, vendar bo veljal samo princip točkovnega odnosa, torej iz evropskega v britansko letališče in obratno, ne bodo pa mogli pobirati potnikov za nadaljnjo potovanje." Enako naj bi veljalo za cestni promet, ki naj bi nekaj mesecev potekal brez prekinitev, "potem pa bo seveda potreben dogovor", še dodaja Bulčeva: "Zato smo sprejeli različne ukrepe za 9 do 12 mesecev tranzicijskega obdobja, v katerem pa bomo morali najti rešitve in dogovore, sicer bo sledila popolna prekinitev."

Bulčeva pravi, da obstaja bojazen, da bi do črnega scenarija prišlo ponesreči. FOTO: POP TV