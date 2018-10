Trenutek resnice za brexit: izstop brez dogovora 'bolj verjeten kot kadarkoli prej'

Oktobrski vrh Evropske unije mnogi opisujejo kot 'trenutek resnice' za poganjanja o brexitu, ki so se znašla v slepi ulici. Tusk opozarja, da je brexit brez dogovora bolj verjeten kot kadarkoli prej, Barnier pa medtem ponuja možnost podaljšanja prehodnega obdobja za sklenitev trgovinskega dogovora med Londonom in Brusljem.

Da so pogajanja o brexitu zašla v slepo ulico, je jasno že dlje časa, britanski in evropski voditelji pa so se znašli vsak na svojem bregu. V septembru je na neformalnem vrhu EU predsednik evropskega sveta Donald Tuskopozoril, da načrt britanske premierke Therese May oziroma t. i. načrt iz Chequersa ne bo deloval, francoski predsednikEmmanuel Macron pa je njene predloge označil za nesprejemljive, ker ne spoštujejo načela enotnega trga. Dokončnega dogovora tako še ni na vidiku. Evropska unija in Velika Britanija se intenzivno pripravljata na t. i. brexit brez dogovora, na Otoku se vse glasneje govori o negativnih posledicah brexita in Veliki Britaniji po izstopu iz EU, omenja se tudi možnost novega, drugega referenduma o brexitu, kljub temu, da premierka Theresa Mayto možnost zavrača.

V Veliki Britaniji se vrstijo pozivi k drugemu referendumu. FOTO: AP

Glavno jabolko spora ostaja irsko vprašanje V krizi se je znašla tudi njena vlada, več ministrov naj bi grozilo z odstopom, v primeru, da Mayeva popusti Bruslju pri vprašanju ohranitve odprtosti meje med Republiko Irsko in britansko Severno Irsko, vprašanje, ki ostaja glavno jabolko spora. Prav tako je odprto vprašanje prihodnjih odnosov Otoka z EU, zlasti glede prihodnjega sodelovanja v enotnem trgu, pri čemer Velika Britanija pričakuje nekakšen poseben odnos, zlasti v smislu prostega pretoka blaga in storitev, ne pa tudi prostega pretoka ljudi. A v EU opozarjajo, da London ne more pobrati zgolj nekaterih stvari iz enotnega trga, drugih pa ne. Oktobrski vrh bo 'trenutek resnice', EU pričakuje konkretne predloge od Mayeve Ključni trenutek pogajanj o brexitu predstavlja oktobrski vrh, ki bo besedah glavnega pogajalca EU za brexit Michela Barnierja"trenutek resnice", voditelji držav članic, med njimi tudi premier Marjan Šarec, pa od britanske premierke pričakujejo konkretne in ustvarjalne predloge za izhod iz slepe ulice, predvsem pri vprašanju meje na irskem otoku. A pravega preboja ni pričakovati. V novembru je nato predviden vrh o brexitu, a do tega bo prišlo le v primeru, da je na oktobrskem vrhu dosežen napredek, je bil jasen Tusk. Ta je opozoril tudi, da je brexit brez dogovora bolj verjeten kot kadarkoli prej: "Moramo ... ostati polni upanja in odločeni, saj obstaja volja za nadaljevanje pogovorov na obeh straneh. A istočasno moramo pripraviti Evropsko unijo na scenarij brez dogovora, ki je bolj verjeten kot kadarkoli prej". Tusk je problem irskega vprašanja in vprašanja meje med Irsko in Severno Irsko, ki ostaja osrednji problem, opisal kot "novo različico Gordijskega vozla".

Macron je bil do načrtov britanske premierke oster. FOTO: AP