Potem ko je britanska premierka Theresa May med obiskom na Severnem Irskem namignila, da ne bo predlagala odprave spornega irskega varovala, je naletela na kritike iz vrst evroskeptičnih poslancev znotraj svoje konservativne stranke. V govoru v Belfastu je namreč premierka dejala, da bo zahtevala zagotovila, da na Irskem ne bo trde meje, če Velika Britanija ne bo v roku podpisala trgovinskega sporazuma. To pa so nekateri njeni strankarski kolegi, ki so najbolj goreči zagovorniki brexita, dojeli kot odstop od tistega, kar jim je obljubljala do zdaj – torej odpravo t. i. irskega varovala. "Ve, kaj nam je obljubila. Tudi, če ni mislila resno, mi mislimo," je dejal neimenovani poslanec, ki ga citira britanski The Guardian.

Mayeva, ki se mudi na dvodnevnem obisku Severne Irske, se bo danes sešla s tamkajšnjimi petimi glavnimi političnimi strankami.

Britanska premierka se bo jutri odpravila v Bruselj, kjer naj bi tudi uradno zahtevala vnovična pogajanja o meji na Irskem. Srečala naj bi se s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, predsednikom Evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Tusk in Juncker sta izrazila nasprotovanje vnovičnim pogajanjem o dogovoru.

Bodo brexit preložili za dva meseca?

Britanski ministri naj bi tajno razpravljali o preložitvi izstopa Velike Britanije iz Evropske unije za osem tednov, je poročal britanski časnik Telegraph. Preložiti naj bi ga želeli, če bi ločitveni sporazum z EU potrdil parlament v Londonu, da bi imeli dovolj časa za sprejetje ustrezne zakonodaje. Izstop Velike Britanije iz povezave je zdaj predviden 29. marca, če bi ga preložili, pa bi se brexit zgodil 24. maja.

Mayeva sicer vztraja, da bo država izstopila iz povezave takrat, kot je bilo načrtovano. Da ne bo podprla zamika brexita, naj bi ministrom ponovila tudi včeraj.