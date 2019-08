'Brexit brez dogovora bi lahko pomenil pomanjkanje hrane, goriva in zdravil na Otoku'

Pri Sunday Times poudarjajo, da gre za tveganja v primeru brexita brez dogovora in da napovedi britanske vlade izpostavljajo najverjetnejše težave, niso pa najhujši scenarij za državo.

V primeru brexita brez dogovora bi se lahko prebivalci Združenega kraljestva soočali s pomanjkanjem goriva, hrane, zdravil, z zastoji v pristaniščih, trdo mejo z Irsko in rastočimi stroški socialne oskrbe.

V napovedih piše tudi, da 85 odstotkov tovornjakov, ki prestopajo mejo med Veliko Britanijo in Francijo "morda ni pripravljenih" na francoska pravila, kar pomeni, da bi motnje in zastoji v pristaniščih lahko trajali do tri mesece.

Po mnenju vlade je verjetna tudi trda meja med Severno Irsko in Irsko, ker se bodo trenutni načrti, da bi se temu izognili, pokazali za nevzdržne. Sunday Times tudi komentira, da ta občutljivi dokument najbolj celovito ocenjuje pripravljenost Velike Britanije na brexit brez dogovora.