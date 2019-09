Brexit brez dogovora: izgredi, višje cene hrane, pomanjkanje zdravil

Britanski poslanci so namreč, kljub nasprotovanju vlade, v ponedeljek izglasovali, da mora vlada objaviti dokumente o operaciji Yellowhammer, ki predvideva vrsto "najslabših možnih scenarijev" v primeru odhoda Velika Britanije iz Evropske unije 31. oktobra brez dogovora.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn je po poročanju BBCdejal, da dokumenti dokazujejo, da je premier Boris Johnson "pripravljen kaznovati tiste, ki so tega ne morejo privoščiti".

Gre za dokument na šestih straneh, datiran 2. avgusta, med drugim pa svari pred zastoji v pristaniščih, posebej v Dovru - ti naj bi trajali do tri mesece. Preskrba z določenimi svežimi prehranskimi izdelki se bo zmanjšala, prišlo naj bi do pomanjkanja nekaterih ključnih sestavin. In čeprav naj vse to ne bi vodilo do vsesplošnega pomanjkanja hrane, se bo"zmanjšala razpoložljivost in izbira izdelkov, povišale se bodo cene, kar bo prizadelo že tako ranljive skupine".Dokument tako navaja, da bo brexit brez dogovora najbolj oziroma nesorazmerno prizadel ranljive skupine prebivalstva z nizkimi dohodki - pri tem, poleg povišanja cen hrane, navajajo tudi povišanje cen goriva.