Brexit: Če bo postalo grdo, bodo kraljico evakuirali

Britanske oblasti so obudile načrte za izredne razmere, ki veljajo še iz časa hladne vojne. Na podlagi teh bi kraljevo družino preselili iz Londona, če bi v prestolnici prišlo do nemirov zaradi brexita.

"Ti načrti za evakuacijo obstajajo že vse od časa hladne vojne, vendar so jih zdaj obudili. V primeru neredov, ki jih lahko povzroči brexit, bo kraljeva družina premeščena na varno lokacijo," je poročal Sunday Times in pri tem navajal neimenovani vir blizu kraljici.

Januarski govor 92-letne kraljice Elizabete II., ki vlada vse od leta 1952. so med drugim mnogi razumeli kot poziv politikom, da le ti dosežejo sporazum o brexitu. A Jacob Rees-Mogg, konservativni poslanec in navdušeni podpornik izstopa Velike Britanije iz EU, verjame, da so načrti uradnikov pretirani in ustvarjajo le paniko. Spomnil je, da so vsi starejši člani kraljeve družine ostali v Londonu med bombnimi napadi na mesto v času druge svetovne vojne.