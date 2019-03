Brexit lahko ogrozi do 80.000 delovnih mest na Irskem

V primeru, da se EU in Velika Britanija ločita z dogovorom, bo irski bruto domači proizvod desetletje po izstopu okoli 2,6 odstotka nižji, če pa Britanci izstopijo brez dogovora, bi bil lahko nižji za 4,8 odstotka, še ugotavlja ESRI.

Študija napoveduje, da bo na Irskem desetletje po izstopu Velike Britanije iz EU z dogovorom zaposlenih okoli 45.000 Ircev manj, kot če bi Britanci ostali del unije. V primeru neurejenega izstopa pa bi bilo lahko zaposlenih 77.500 ljudi manj.

Peticija proti brexitu podira rekorde

Peticijo, o kateri bo britanski parlament razpravljal v ponedeljek, je podpisalo že več kot šest milijonov ljudi. Spomnimo, britanski parlament mora obravnavati vsako peticijo, ki doseže več kot 100.000 podpisov.

Spletna peticija je bila objavljena 20. marca, pravico do podpisa pa so imeli vsi britanski državljani, tudi tisti, ki živijo v tujini. Pristojni odbor je zavrnil govorice, da so pod peticijo tudi podpisi ljudi, ki nimajo pravice do tega podpisa, saj po ugotovitvah odbora 96 odstotkov podpisov izhaja iz Združenega kraljestva.

Kljub temu koliko podpisov je dosegla ta peticija, je vlada že sporočila, da ne namerava preklicati brexita. Na referendumu junija 2016 so Britanci z rahlo večino glasovali za izstop Združenega kraljestva iz EU. Za brexit se je izreklo 17,4 milijona Britancev, medtem ko jih je bilo 16,1 milijona proti.

Do izstopa bi moralo priti 29. marca, a je britanska vlada prosila za preložitev, zato je zdaj izstop načrtovan za 12. april.

Zaskrbljeni Irci

V soboto se je okoli 300 ljudi zbralo v kraju Newry na meji z Irsko in protestiralo proti brexitu, saj se bojijo, da bi ta lahko ogrozil mirovni sporazum na Severnem Irskem. Med udeleženci shoda sta bila nekdanji vodja irske republikanske stranke Sinn Fein Gerry Adams in njena trenutna vodja Mary Lou McDonald.