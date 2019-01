Mayeva bo EU zaprosila za ponovno pogajanje o brexitu

Britanska premierka Theresa May je dejala, da bo zaprosila Evropsko unijo, da znova odprejo pogajanja o izstopu Velike Britanije iz EU. To naj bi se sicer zgodilo 29. marca letos. Čez dan naj bi po telefonu poklicala več voditeljev EU in jih skušala prepričati, naj ugodijo njeni prošnji. Toda, vprašanje je, ali ji bodo prisluhnili. Ob podpisu zadnjega dogovora so namreč voditelji EU dali jasno vedeti, da je več kot 500-stranski dokument najbolje, kar so lahko dosegli in da ne bodo znova sedli za pogajalsko mizo.