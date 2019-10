Saga o brexitu: od referenduma do novega dogovora in izstopa na noč čarovnic?

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o spremenjenem ločitvenem sporazumu in politični izjavi o prihodnjih odnosih. Ključno bo, ali bo dogovor potrdil britanski parlament. Sledi kronologija dogajanja v uniji in na Otoku od referenduma o članstvu Velike Britanije v EU.

Leto 2016 - na referendumu se Britanci odločijo za izstop iz Evropske unije 23. junij - Britanci so na referendumu drugič odločali o članstvu v povezavi in se tesno, z 51,9 odstotka glasov, odločili za izstop iz EU. 13. julij - Britanski premier David Cameron, ki je zagovarjal obstanek Velike Britanije v EU, je zaradi referendumskega izida odstopil. Nova britanska premierka je postala Theresa May. 14. september - Evropska komisija je oblikovala delovno skupino za pripravo in vodenje pogajanj z Veliko Britanijo o njenem izstopu iz EU. Vodja skupine in glavni pogajalec Michel Barnier je položaj prevzel 1. oktobra. 16. december - Voditelji 27 članic EU so sprejeli tehnično izjavo v sedmih točkah, v kateri so Evropsko komisijo določili za glavno pogajalko na strani EU in zapisali, da bo v procesu sodeloval tudi Evropski parlament.

Britanci so se na referendumu odločili za izstop iz EU. FOTO: AP

Leto 2017 - London uradno sproži postopek za izstop iz EU, začetek pogajanj 17. januar - Britanska premierka Theresa May je napovedala "čisti brexit", torej popolno ločitev Otoka od struktur EU in tudi izstop iz enotnega evropskega trga. 24. januar - Britansko vrhovno sodišče je odločilo, da mora začetek izstopa Velike Britanije iz EU odobriti britanski parlament. 29. marec - Britanska vlada je v skladu s 50. členom lizbonske pogodbe objavila namero o izstopu Velike Britanije iz EU in s tem uradno sprožila dveletni postopek za izstop iz povezave, ki naj bi se zgodil 29. marca 2019. 29. april - Voditelji EU27 so soglasno sprejeli politične smernice za pogajanja o izstopu Velike Britanije iz EU. 8. junij - Britanski konservativci premierke Therese May so zmagali na predčasnih parlamentarnih volitvah, a izgubili absolutno večino v parlamentu. 19. junij - Začela so se pogajanja o brexitu, osredotočena na vprašanja pravic državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku, ki so potekala v več krogih. 8. december - Velika Britanija in EU sta dosegli preboj v pogajanjih o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, vprašanju meje na irskem otoku in finančni poravnavi. 15. december - Voditelji 27 članic EU potrdijo prehod v drugo fazo pogajanj, ki vključuje pogajanja o prehodnem obdobju in o novem partnerskem sporazumu.

Na Otoku so v vseh teh letih potekali številni protesti, tako v podporo brexitu kot proti izstopu. FOTO: AP

Leto 2018 - Bruselj in Mayeva vlada dosegli ločitveni sporazum 17. januar - Spodnji dom britanskega parlamenta, poslanska zbornica, je s 324 glasovi proti 295 potrdil osnutek zakona o izstopu Velike Britanije iz EU. 28. februar - Evropska komisija je objavila osnutek sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU, ki vključuje tri prednostna ločitvena vprašanja in prehodno obdobje. Britanska premierka je osnutek zavrnila, češ da zaradi možnosti, da Severna Irska ostane del carinske unije, ogroža enotnost države. 19. marec - EU in Velika Britanija sta dosegli dogovor o prehodnem obdobju po brexitu, ki bo trajalo do konca decembra 2020, torej 21 mesecev. Britanska stran je sicer želela dveletno prehodno obdobje. 13. november - Velika Britanija in EU sta uskladili osnutek dogovora o britanskem izstopu iz EU. Ta je predvidel začasno rešitev, s katero bi meja med Irsko in Veliko Britanijo ostala odprta, če London in Bruselj do konca leta 2020 ne bi dosegla novega trgovinskega dogovora. Britanska vlada je osnutek podprla dan zatem. 22. november - Pogajalci EU in Združenega kraljestva so se dogovorili o osnutku politične izjave o prihodnjih odnosih. Ta med drugim predvideva, da bo mogoče prehodno obdobje po brexitu podaljšati za dve leti, do konca leta 2022. 25. november - Voditelji 27 članic EU so potrdili ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom in politično izjavo o prihodnjih odnosih. 4. december - Britanski parlament je začel razpravo o dogovoru o brexitu, ki naj bi se z glasovanjem zaključila 11. decembra, a je bilo glasovanje zaradi prenizke podpore dogovoru preloženo. 12. december - Britanska premierka Theresa May je uspešno prestala glasovanje o nezaupnici v vrstah konservativcev, potem ko je najmanj 48 poslancev njene stranke vložilo pisma, v katerih jo pozivajo k odstopu.

Propad ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu je naposled s premierskega stolška odnesel tudi Thereso May. FOTO: AP