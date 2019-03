Politična kriza, ki za talce drži celo Evropo

Spomnimo – referendum v Združenem kraljestvu o izstopu iz EU se je zgodil 23. junija 2016. Udeležilo se ga je več kot 33 milijonov ljudi oziroma 72,2 odstotka prebivalstva. Za izstop (’leave’) je glasovalo 51,9 odstotka prebivalstva. Na tem mestu je treba poudariti, da medtem ko so v Angliji in v Walesu večinsko izglasovali brexit, so ga na Škotskem zavrnili kar z 62 odstotki, na Severnem Irskem pa z 55,8 odstotka.

Škoti in Severni Irci proti brexitu, Angleži in Valižani za

Vprašanja, ki se ob tem porajajo državljanom Evropske unije, med katere (vsaj zaenkrat) spadajo tudi državljani Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, so med drugim zagotovo: Kdaj se bo brexit zgodil? Se brexit sploh bo zgodil? Obstaja možnost za ponovitev referenduma?

Theresa May vztraja, da brexit pomeni brexit, in poudarja, da se je ljudstvo odločilo.

Najbolj problematičen del sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske je bil za mnoge vprašanje meje med Irsko in Severno Irsko. Po brexitu bi to namreč postala meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Uspelo se jim je dogovoriti za varovalo – tudi v primeru trdega brexita se mejne kontrole in carine ne bi vrnile.

Pogajanja med EU in Združenim kraljestvom so se začela 19. junija 2017, prvi osnutek sporazuma o izstopu pa je nastal 28. februarja naslednjega leta. Sporazum, ki ga imajo nekateri za ’Mayin sporazum’, ima dva dela – prvi del sestavlja kar 585 strani pogojev o izstopu, ki med drugim določajo, koliko denarja je Združeno kraljestvo dolžno Evropski uniji (okoli 45 milijard evrov), ter kaj se bo zgodilo z britanskimi državljani, ki živijo in delajo znotraj EU, in seveda obratno, z državljani držav EU, ki živijo in delajo Združenem kraljestvu. Ta dokument je pravno zavezujoč.

Drugi del sporazuma je dolg ’le’ 26 strani in predvideva, kakšni bodo odnosi med EU in kraljestvom na področjih, kot so blagovna menjava, obramba in varnost.

Mayeva doživela največji poraz v zgodovini

A ta sporazum, ki je nastal na kar 585 straneh, v parlamentu nima podpore. Na glasovanju, ki se je zgodilo 15. januarja letos, je Mayeva doživela največji poraz v zgodovini glasovanj v parlamentu – sporazum so poslanci zavrnili s 432 glasovi proti in le 230 glasovi za. Glasovanje bi se prvotno moralo zgoditi že 11. decembra, a ga je Mayeva takrat prestavila, saj si je želela pridobiti večjo podporo.

Dan po največjem porazu Mayeve je vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn, čigar moč se s trenutnim dogajanjem krepi, proti premierki vložil še nezaupnico, ki pa jo je preživela. Vseh 118 poslancev znotraj njene stranke, ki so glasovali proti njenemu dogovoru, ji je želelo dati še eno priložnost, da bi s pogajanji izborila boljšega za Združeno kraljestvo.