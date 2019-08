Brez dovoljenja se je naselil na dvorišče večstanovanjske hiše

Brezdomec Emil Špindler se je po odsluženi zaporni kazni naselil na dvorišče večstanovanjske hiše pred centrom za socialno delo v Mariboru in po dveh mesecih ga imajo stanovalci dovolj. Ne le, da je na njihovi zemlji brez dovoljenja, v anonimnem pismu so zapisali, da urinira naokoli in da ustrahuje ljudi. Sprašujejo se, kje so pristojne službe in kako se ga sploh lahko rešijo.