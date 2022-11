Brez družinskega zdravnika vse več ljudi

V ljubljanski občini so iz dneva v dan večje težave z zdravniki družinske medicine. Po odhodu zdravnic iz šišenske in fužinske enote je zdaj znano, da službo zapušča tudi predstojnik bežigrajske enote, specialist družinske medicine. Posledično tako brez družinskega zdravnika ostaja vse več ljudi. Po oceni direktorice ZD Ljubljana je v prestolnici okoli 14.000 takih, ki so praktično čez noč ostali brez zdravnika. S tovrstnimi težavami se ne sooča samo ljubljanska občina, do družinskega zdravnika je vse težje priti tudi drugod.

