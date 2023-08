Brez glasu proti sprejeli novelo o odpravi posledic naravnih nesreč

Poslanci so brez glasu proti sprejeli novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim omogoča, da bodo prizadete občine hitreje prišle do prepotrebnega denarja. Za nujno sanacijo bodo tako lahko vnaprej prejele denar do 40 odstotkov predhodno ocenjene škode. To bo veljalo za vse naravne nesreče od 1. januarja letos. Zakonska novela med drugim uvaja še možnost povračila škode v kmetijstvu, višja bo subvencija za odsotnost od dela zaradi višje sile, v 80 odstotkih bo subvencionirano čakanje na delo na domu, predvideno je tudi plačilo izrednega sedemdnevnega dopusta za prostovoljce in pomoč za samozaposlene.