Po potresu številni še vedno brez ogrevanja in sanitarij

Številni prebivalci hrvaške Banovine, območja, ki ga je prizadel močan potres, so že drugo mrzlo noč preživeli na senikih in v na pol porušenih domovih. Zaradi tresenja tal je odpravljanje posledic potresa oteženo. Pomoč, ki jo je obljubila država – od zagotavljanja primerne strehe nad glavo do oskrbe z osnovnimi potrebščinami – prihaja zelo počasi. Ljudje so vse bolj razočarani, saj menijo, da se bo zaradi birokracije in neorganiziranosti oblasti obnova močno zavlekla.

