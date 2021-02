'Posledice športne neaktivnosti bodo veliko večje kot posledice covida-19'

Na smučiščih polno rekreativnih smučarjev in sankačev, na drugi strani pa prazna igrišča in zaprte športne dvorane in bazeni. Rekreativci lahko, mladi, ki so večino svojega življenja posvetili izbranemu športu, pa ne smejo.

"Nisem hodil na rojstne dneve, ni bilo igric, bilo pa je veliko odrekanj in treningov. Zdaj pa nič," razlaga 18-letni nogometaš mladinske sekcije pri NK Drava Marko Ferk. Trenira od svojega šestega leta, enako tudi njegov mlajši brat Matic Ferk, ki velja za enega najbolj perspektivnih mladih igralcev mariborske nogometne šole. "Lažje je igrati z ekipo, kot pa da sam treniraš, sam tečeš,« pove in doda, da lahko kondicijo izgubiš, že če dva tedna ne počneš nič. »Potem potrebuješ veliko časa, da prideš nazaj not,"razloži.