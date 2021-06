Cepljenje otrok že poteka, jeseni načrtovano tudi cepljenje mlajših od 12 let

Med že cepljenimi je trenutno 2424 otrok, mlajših od 18 let, ki so prejeli en odmerek, 538 otrok pa je doslej že dobilo oba odmerka. Prednost imajo še vedno otroci s kroničnimi boleznimi, vsi ostali, zdravi otroci, pa pridejo na vrsto enako kot zdravi odrasli. In čeprav pri otrocih covid-19 navadno poteka bolj blago, stroka cepljenje vseeno svetuje. Pri otrocih se namreč po prebolelem covidu lahko pojavi večorganski vnetni sindrom. Do sedaj so na pediatrični kliniki v Ljubljani zdravili 34 otrok s tem sindromom, trije so potrebovali intenzivno nego.

Kljub temu da po državi zdaj intenzivno poteka cepljenje brez predhodnega naročanja, minister za zdravje Janez Poklukar predlaga, da starši otroke na cepljenje vseeno naročijo. "V izogib kakršnim koli napakam v tem procesu seveda apeliramo na starše, da otroke naročijo ali v cepilnem centru ali pri osebnem zdravniku oziroma prek zVem, kajti samo na ta način bomo res lahko maksimalno obvladovali proces in se izognili morebitnim napakam," razlaga Poklukar. Za otroke, starejše od 12 let, je Evropska agencija za zdravila namreč odobrila zgolj cepivo Pfizer, se je pa pri nas, po podatkih portala "cepimo se", že zgodilo, da so otroci prejeli tudi druga cepiva. "Če so tukaj kakršna koli odstopanja, bomo seveda preverili oziroma preverjali, ampak zaenkrat razen Pfizerja z drugimi cepivi ni moč cepiti mlajših oziroma se z njim cepijo starejši od 12 let," še dodaja Poklukar.

icon-expand Za otroke, starejše od 12 let, je odobreno cepivo Pfizer. FOTO: Dreamstime

Da je cepljenje otrok enako pomembno kot cepljenje odraslih, se strinja tako naša kot tudi tuja stroka. Tadej Avcin s pediatrične klinike Ljubljana pojasnjuje: "Kot imunolog bi seveda pozval k cepljenju vseh otrok, starejših od 12 let." Jeseni intenzivno cepljenje mlajših od 18 let "Res je, da otrok ne prizadene toliko in nimajo zelo hudega poteka bolezni, lahko pa recimo gostijo virus in ga na primer dajo drugim starejšim osebam," opozarja Andrea Taddio, predstojnik Inštituta za pediatrijo v Trstu. Prav zato je danes koordinator za cepljenje Jelko Kacin napovedal, da nas jeseni čaka intenzivno cepljenje mlajših od 18 let, posebej se bodo osredotočili na srednješolce. "Ta starostna kategorija se veliko bolj druži kot drugi in zaradi tega so to tiste skupine, s katerimi se bo treba jeseni več ukvarjati, zato da bi jesen in potem hladnejše, mokro obdobje, ki sledi, pričakali veliko bolj pripravljeni," še dodaja Kacin.

Zaradi zapletov po bolezni načrtovano tudi cepljenje mlajših od 12 let Doktor Avcin takrat napoveduje tudi spremembe pri cepljenju otrok: "Računamo, da bi mogoče že s septembrom lahko cepili tudi mlajše otroke od 12 let." Ravno pri tej skupini se namreč po prebolelem covidu največkrat pojavi večorganski vnetni sindrom. " V Sloveniji smo imeli najmlajšega pacienta starega štiri mesece, najstarejši pa je bil star 17 let in pol." Pri nas so do danes samo v pediatrični kliniki v Ljubljani zabeležili 34 primerov tega sindroma. Taddio še razlaga: " Videli smo 31 bolnikov z večorganskim vnetnim sindromom in v bistvu je to zelo zanimivo, ker je prvi bolnik potreboval intenzivno nego." In ta je bil tudi edini, medtem ko so samo na ljubljanski pediatriji do danes intenzivno nego potrebovali trije otroci.