'Brezciljno tavajo po hodnikih moči'

Ni malo kritikov, še posebej med evropskeptiki, ki so prepričani, da se je "bruseljski uradniški aparat" do danes veliko preveč razširil. Evropska komisija ima okoli 32.000 sodelavcev, okoli 7.500 jih je v Evropskem parlamentu … Britanski "dežurni kritik" Bruslja - Nigel Farage jih je leta 2017 ozmerjal z izrazom "neizvoljena banda". Britanski tabloidi so tiskali naslovnice, kjer so se bohotili naslovi kot je bil na primer "Neizvoljeni evropski šefi" ali "Spoznajte neizvoljene birokrate, ki določajo vaše zakone".

Bolj slikovite so z opisi situacije mlajše generacije asistentov, stažistov, ljudje, ki jih "aparat" še ni povsem posrkal. Preseneča jih, da nekaj starejših kolegov izven evropske četrti Bruslja ne zahaja niti na kosilo. Ali povedano drugače – marsikateri bruseljski politik ali uradnih pozna le pot od letališča do evropske četrti, od enega do drugega sprejema, tudi druženja pogosto potekajo večinoma v lokalih evropskega dela Bruslja. Skratka – stik z zunanjim svetom in njegovimi izzivi je resnično omejen.

Kakor koli – smo torej v evropski četrti Bruslja, kjer dela na stotine "evropskih birokratov". Je nekakšen svet zase, kjer že precej zgodaj zjutraj oživijo ulice. Zvečer pa so pogoste zabave, kamor večinoma zahajajo ljudje, ki so povezani z ustanovami EU. "Če želiš, lahko tukaj povsem izolirano od zunanjega sveta živiš 24 ur na dan, skoraj 365 dni na leto," pravi sogovornik.

Medtem ko so ob začetkih evropskega projekta kolebali, kam postaviti njegove ustanove, se je v Bruslju proti nebu vzpenjalo vse več "evropskih stavb". Šlo je za gradbene projekte, ki so bili tudi zaradi velikosti pogosto tarča številnih kritik. A sčasoma je tukaj nastal prepleten sistem stavb in delovnih procesov, in ideje, da bi uradne sedeže ustanov selili, so tudi v stroškovnem smislu postajale vse bolj nemogoče. Ko so leta 1992 nato le uradno razdelili sedeže ustanov, je bila to pravzaprav v prvi vrsti "legalizacija" obstoječega stanja.

Čeprav je za večino Bruselj danes prestolnica EU, je to status, do katerega je mesto prišlo bolj po naključju kot zaradi poskusa očetov povezave, da z izbiro Bruslja pošljejo kakšno močno politično sporočilo. Če kaj, situacija kaže na to, da so se težave s sprejemanjem določenih odločitev pokazale že pri samih temeljih povezave.

Kar nekaj poznavalcev je sicer skozi leta impresivnim bruseljskim evropskim stavbam očitalo "odsotnost arhitekturnega simbolizma", kot je to poimenoval nizozemski arhitekt in teoretik Rem Koolhaas. Po njegovem jim manjka "tisto nekaj, ki bi izrazilo podobo Evrope. A morda je temu tako, ker povezava tega ne zmore".

Evropska četrt v Bruslju je kraj, kamor se odpravite, če želite doživeti in spoznati ustanove EU, proces dela in odločanja. Izjemno živahen kraj je to, po svoje tudi arhitekturno zanimiv.

Theresa May in Jean-Claude Juncker

Objemi, poljubi, diktatorji in politična improvizacija

Težava se skriva nekje drugje, ocenjuje nekdanji romunski evropski poslanec Damian Drăghici. Ta je v preteklem mandatu Evropskega parlamenta opozarjal, da 44-odstotkov državljanov članic EU ne razume zares, kako EU deluje. Kar pomeni, da na eni strani čutijo, da njihov glas ne šteje, na drugi pa za težave povezave krivijo napačne ljudi. Na primer evropske uradnike.

Tudi v samem Bruslju boste na poti od enega lokala z odličnimi vaflji, do drugega lokala z vrhunskim belgijskim pivom – oboje je ob čokoladi pomemben razlog, da se v Bruselj vsak dan zgrinjajo tudi množice turistov, hitro srečali celo domačine, ki vam bodo povedali, da "ne vedo, kaj delajo ljudje v evropskih ustanovah". Prodajalka cvetja hitro pove, da je po njenem edina korist, ki jo ima od "evropske birokracije v mestu" - nekaj prodanih rož.

Pogovoru se pridružita nizozemska turista. Na vprašanje – ali se morda spomnita kakšne "evropske odločitve" v zadnjem letu, pravita, da ne. In v tem grmu tiči še en – za EU problematičen – zajec: od ideje do implementacije sprejetega v zakonodajo držav članic običajno mine resnično veliko časa. Javnost pa vmes izgubi tako zanimanje kot potrpljenje, kar pomeni, da jo, ko gre za evropske teme, "vznemirijo" le še tiste drobtinice evropskega odločanja, ki so najbolj pereče, ki polnijo medijska poročanja, ker spominjajo na fiasko in nemoč odločanja neke povezave.

Srečanja voditeljev 28 članic povezave so zadnja leta bolj kot po sprejetih pomembnih odločitvah, odmevala zaradi vedenja šefa Evropske komisije. Jean Claude Juncker je voditelje objemal, poljubljal, zmerjal z diktatorji … ko so na srečanjih voditelji stopili iz svojih vozil, je bil šov skoraj vedno zagotovljen. Vsebina je sledila nekoliko kasneje – običajno po dolgih nočnih debatah, ko so bila v igri vprašanja reševanja grške dolžniške krize, brexita, problematike migracij …

Luuk van Middelaar, avtor knjige Alarums and Excursions: Improvising Politics on the European Stage, pravi, da je evropsko politiko zadnjih let zaznamovala – improvizacija. "Evropska unija je v zadnjem desetletju šla skozi transformacijo, kako delovati v neznanem," je dejal v pogovoru za dublinski think-thank IIEA. "Situacija zadnjih let je EU prisilila, da je spregovorila tudi o nekaterih tabu temah, ampak pojavila se je težava časa. Če hočete uvesti standarde za ribiče, si lahko vzamete tudi sedem let in vse to počnete počasi, premišljeno. Ampak to vas ne opremi z orodji, kako ravnati v kriznih situacijah, ko imate osem ur za ključne odločitve ali pa se vam bo sesul finančni sistem."

Krizne situacije pa pomenijo nove izzive za vse vpletene. "Medtem ko je to drugačna izkušnja za politiko, je to drugačna izkušnja tudi za evropsko javnost, odpre se vprašanje, kaj pomeni biti član EU. Morda se je kdo prej, ko je pomislil na EU, šalil o standardih za banane, potem pa so naenkrat evropske teme postale odločilne teme volitev državah članicah. Ljudje so na hitro ugotovili, da se jih tiče nekaj, kar se dogaja na zelo oddaljenem grškem otoku. Videli so, da rešitve, ki delujejo za kvote o ribolovu, ne delujejo, ko se je treba odločiti, kam z ljudmi, ki prihajajo čez mejo. Politične operacije, ki so se prej dogajale v ozadju, so se zdaj znašle na glavnem odru," nadaljuje. "Ves ta hrup je povzročil kaos, ampak dolgoročno pa menim, da bo izkušnja koristna."

Kdo ima v "Bruslju" večjo težo – voditelj države članice ali četa birokratov?

Tudi v smislu, da bodo morda ljudje razumeli, kdo v resnici vodi bruseljsko igro – in to niso "bruseljski birokrati". O ključnih stvareh ne odločijo v "kar neki bruseljski pisarni". Kot tudi med dolžniško krizo niti ni vlekel nek neznan bruseljski uradnik, ampak v veliki meri takratni nemški finančni minister Wolfgang Schäuble – skupaj s svojo "nadrejeno", kanclerkoAngelo Merkel, ta pa ob sodelovanju drugih voditeljev članic povezave.

Zato bi morda morali državljani članic EU, ki se jezijo nad "bruseljskimi odločitvami", bolj kot v belgijsko, gledati v domačo prestolnico in se spraševati, kaj njihov voditelj počne za dobrobit – ali propad - povezave. In za njihovo blagostanje.