Brezdomec spal na klopci po 21. uri, zato so mu policisti napisali kazen

Po naši državi je gibanje med 21. in 6. uro prepovedano, obstaja sicer nekaj izjem, a ulice, trgi in ceste samevajo. Se pa vedno zgodi kaj, kar policiste vznemiri toliko, da namesto po opozorilu posežejo po kazni, ta pa nato razburi splet. In po rogljičku v Kranju in bureku v Ljubljani v prestolnici zdaj razburja kazen brezdomcu. Ta je, kot se za brezdomca spodobi, spal na prostem, na območju Bežigrada, in to tudi po 21. uri. Prišli so možje v modrem in mu spisali kazen za 400 evrov. Problem je, tako pravijo v društvu Kralji ulice, pa tudi na Policiji, da odlok o policijski uri brezdomcev ne navaja kot izjeme.

