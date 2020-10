Brezplačen vrtec za drugega otroka in strožje sankcije za varstvo na črno?

Že prihodnje leto bi lahko bil vrtec za drugega otroka, ki je tja vključen hkrati s prvim otrokom, znova popolnoma brezplačen. Breme staršev bi tako prevzela država, kot je to veljalo že med letoma 2008 in 2012. Novela bi prinesla tudi prepoved varstva otrok vsem tistim, ki tega ne bi prijavili. S tem bi šolski inšpektorji lažje nadzirali, kdo in kje otroke varuje, za kršitelje pa bi obveljale strožje sankcije in globe do 10 tisoč evrov. Namen je, da bi se izognili dogodkom, kot se je zgodil v zasebnem zavodu Kengurujčki.