'Brisačnim rezervacijam' dokončno odklenkalo? Župan grozi z 270 evri kazni

Županu hrvaškega Tribunja Marku Grubeliću 'brisačne rezervacije' očitno res ne dajo miru. Po tem, ko so ga julija tovrstne zagotovitve prostora na plaži Bristak razburile do te mere, da je vse brisače brez lastništva pobral in 'pospravil' na dvorišče občine, je zdaj šel še korak dlje.

Brisače, ležalke in drugo kopalno opremo, za katero je presodil, da na plaži že več ur sameva brez lastnikov, je znova pobral, lastnikom stvari pa zagrozil s kar 2000 kunami (dobrih 270 evrov) kazni.