Britanci na ulicah Londona: zahtevajo referendum o končnem dogovoru o brexitu

Vse glasnejši so tako na Otoku pozivi k novemu referendumu o izstopu iz EU, kljub temu da britanska vlada, na čelu z Mayevo, to možnost vztrajno zavrača.

Na oktobrskem vrhu voditeljev EU, na katerem so ti pričakovali konkretne predloge britanske premierke Therese May , preboja v pogajanjih niso dosegli. Najbolj sporno vprašanje še vedno ostaja meja na irskem otoku, ki bo po brexitu ostala edina kopenska meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Velika težava ostaja tudi notranja politična razklanost britanske politike glede tega vprašanja.

Na Pohodu za prihodnost pričakujejo do 100.000 ljudi

Na ulicah Londona danes tako potekajo množični protesti. Zbralo naj bi se tudi do 100.000 ljudi, demonstracije pa bodo tako po napovedih organizatorjev"največje, najglasnejše in najpomembnejše" te vrste, poimenovali so jih kar March for the future oziroma Pohod za prihodnost. Demonstranti pozivajo k referendumu o končnem dogovoru o brexitu, ki ga bo London sklenil z Brusljem. Proteste organizira kampanja People’s vote oziroma Glas ljudstva, piše BBC.