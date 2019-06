Britanci prejeli nalog za izročitev Assangea ZDA

Britanske oblasti so imele doslej le začasni nalog za izročitev. Za petek je predvideno naslednje zaslišanje v zadevi. Glede na pričakovanja se bo Julian Assange zaslišanja udeležil preko videoprenosa iz zapora.

Uradno so ga v ZDA obtožili zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Kasneje pa so obtožnico razširili še za 17 točk, med drugim so ga obtožili vohunstva. Če bo obtožen v vseh 18 točkah, bi ga lahko obsodili na 175 let zapora.