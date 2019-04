Britanci primerjali cene počitnic: Hrvaška najdražja

Britanci, ki tradicionalno v tem času že na veliko rezervirajo poletne počitnice, so letos zelo neodločni. Nekateri so se celo odločili, da letos ne bodo počitnikovali zaradi strahu pred morebitnim kaosom, če Velika Britanija zapusti Evropsko unijo brez dogovora. Zmeda okoli brexita vpliva tudi na cene nekaterih priljubljenih počitniških destinacij. Turistični operaterji ponujajo letalske karte in hotele po nižjih cenah, da bi tako pritegnili negotove turiste. Nižje cene pa so ponekod ponudili tudi v restavracijah in trgovinah.

Pri britanskem časniku The Sun so zato pod drobnogled vzeli šest priljubljenih destinacij britanskih turistov: Majorko, Španijo, Ciper, Bolgarijo, Turčijo in Hrvaško. Primerjali so, koliko denarja bi povprečna štiričlanska družina zapravila za teden dni dopusta na morju. Primerjali so cene hotelskih nastanitev in paketne ponudbe (letalska karta, transferji in nastanitev) za teden dni počitnic. Primerjali pa so tudi povprečno porabo za kavo, pivo, druge pijače, kosila, večerje, kreme za sončenje ...