Britanci se že pripravljajo na slavje ob 70-letnici vladanja kraljice

Britanci se že pripravljajo na veliko, teden dni trajajoče slavje v juniju. 95-letna britanska kraljica bo namreč letos kot prvi otoški monarh praznovala platinasti jubilej, sedemdeset let vladavine. Pred njo je najdlje vladala kraljica Viktorija, in sicer 63 let. Elizabeta druga je prestol podedovala po nenadni smrti očeta, kralja Jurija petega februarja leta 1952. Imela je samo 25 let. Kronali so jo več kot leto kasneje, 1. oktobra 1953. Otočani pa so te dni izvedeli nekaj podrobnosti o tem, kako in kdaj bodo slavili kraljičin platinasti jubilej.