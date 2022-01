Britanci v pričakovanju razkritja poročila o zabavah na Downing Streetu

Na Otoku se še vedno vse vrti okrog prepovedanih zabav – do sedaj so jih razkrili že sedemnajst, potekale pa so na Downing Streetu 10 in na nekaterih ministrstvih v času treh strogih zapiranj države oziroma covidnih karanten, ko zabav ne bi smelo biti. Objavo rezultatov te preiskave, od katere naj bi bila odvisna Johnsonova politična usoda, so napovedali že v sredo in potem za četrtek.