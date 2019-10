Začeli z obdukcijami trupel, družina aretiranega je osupla

Policisti so iz hladilne prikolice tovornjaka, ki so ga našli v Essexu, odstranili vseh 39 trupel. Enajst so jih odpeljali v bolnišnico Broomfield v Chelmsfordu, kjer bodo opravili obdukcije in začeli z ugotavljanjem identitet, poroča Sky News.Do zdaj je znano le, da je vseh 31 moških in osem žensk kitajskih državljanov.

Družina aretiranega osupla

Policija je sicer zaradi suma umora aretirala voznika tovornjaka, 25-letnega Moja Robinsona iz Portadowna, ki danes ostaja v pridržanju. Njegova družina je nad informacijo o aretaciji, za katero je izvedela iz medijev, osupla. Kot so sporočili, gre za veliko napako.

Lokalni svetnik Paul Berry je za Sky News povedal, da je družina Robinson zelo spoštovana in aktivna v tamkajšnji skupnosti. "Naša srca so pri njih, saj vse do včeraj zjutraj niso vedeli, da ga je policija aretirala," je dejal. "Naše misli in molitve so tudi pri družinah 39 ljudi, ki so izgubili življenja. Ljudje tukaj so šokirani, da so aretirali nekoga iz našega okolja."

Žrtvam so se že poklonili z mašami v Londonu, Brightonu in Belfastu.

Bo odgovore dala časovnica premikanja tovornjaka?

Policija se zdaj še največ ukvarja z vprašanjem, kdaj in kje so kitajski državljani prišli v prikolico, zato poskuša izdelati časovnico premikanja tovornjaka.

Predvidevajo, da je sprednji del tovornjaka bolgarskih registrskih tablic na britanska tla prispel v soboto, 19. oktobra, in sicer s trajektom iz Dublina v eno glavnih pristanišč Holyhead na severozahodu Walesa, ki je eno od glavnih pristanišč za irske trajekte, poroča BBC.

Prikolica pa naj bi v Veliko Britanijo prispela prek pristanišča v belgijskem Zeebruggeu v torek okoli 14.50 po lokalnem času. Kje je bila pred tem, ni znano. Od tam je potovala v Purfleet v Essexu, kamor je prispela okoli polnoči. Tovornjak in prikolica sta nato okoli ene ure zjutraj skupaj zapustila Purfleet. Nadzorne kamere so tovornjak s prikolico posnele ob 1.10, kako vozi proti industrijski coni, kjer je policija nato naletela na grozljivo odkritje.

Irsko podjetje Global Irish Rental, ki je lastnik prikolice, je povedalo, da so jo oddali 15. oktobra.

Predstavnik za odnose z javnostmi bolgarskega zunanjega ministrstva pa je potrdil, da je bil tovornjak registriran v Bolgariji. "Tovornjak Scania je bil registriran v Varni pod imenom podjetja, ki je v lasti irskega državljana," je dejal. Po besedah premierja Boyka Borissova vozilo v državo ni vstopilo od leta 2017.

Iz belgijskega tožilstva so sporočili, da bodo še naprej sodelovali z britanskimi kolegi in se trudili ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tudi kitajsko zunanje ministrstvo je za Sky News potrdilo, da preiskujejo primer – v Essex so poslali uslužbence kitajskega veleposlaništva v Londonu, ki bodo "preverili situacijo".

Včeraj je policija na Severnem Irskem preiskala tri posesti, kriminalisti pa preiskujejo tudi, ali so bile v dogodek morda vpletene organizirane kriminalne skupine.