Britanec, ki ga je v Maroku ugriznila mačka, umrl zaradi stekline

Zdravniki so poudarili, da kljub temu da ni nevarnosti za ljudi, dodatno spremljajo in nadzorujejo bližnje sorodnike umrlega, njegove zdravnike in medicinsko osebje, ki je bilo z njim v stiku. Steklina je kljub moderni medicini v večini primerov smrtna, ko nastopijo simptomi. Steklino povzroča virus, ki prizadene osrednje živčevje toplokrvnih živali, so zapisali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NJIZ). Okužba se praktično vedno konča s smrtjo, zato je preventiva edini praktičen ukrep za njeno preprečitev.

Steklina je kljub dolgoletnemu zatiranju in možnosti uporabe cepiva razen v nekaj državah, še vedno zelo razširjena po vsem svetu. Veliko tveganje za okužbo je predvsem v Aziji, Afriki, Južni Ameriki in Vzhodni Evropi. Pri NIJZ so tudi zapisali, da je v Sloveniji bila urbana steklina izkoreninjena kmalu po drugi svetovni vojni z uvedbo obveznega cepljenja psov proti steklini in drugih veterinarskih ukrepov. Med letoma 1946 in 1950 je za urbano steklino v Sloveniji umrlo 14 oseb, od leta 1950 pa nihče več. Število steklih živali je v Sloveniji začelo upadati z uvedbo cepljenja lisic z vabami, ki vsebujejo oslabljen živ virus. Zadnji primer stekline pri živalih je bil ugotovljen leta 2013.