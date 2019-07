Britanka aretirana zaradi lažne prijave posilstva

V Veliki Britaniji odmeva primer 19-letne Britanke, ki so jo danes aretirali na Cipru zaradi suma lažne prijave posilstva.

Britanka je osumljena podaje lažne obtožbe zoper 12 Izraelcev, ki so jih zaradi domnevnega napada tudi aretirali. Napad naj bi se po njenih trditvah zgodil 17. julija v resortu Ayia Napa na jugovzhodni obali Cipra, poroča BBC. Moške so že izpustili na prostost.

Politični predstavniki Velike Britanije na Cipru so dejali, da podpirajo tako 19-letnico kot njeno družino. Po besedah predstavnika za odnose z javnostmi tamkajšnje policije Christosa Andreouja bo pred sodnika stopila jutri.



19-letnica se je 17. julija v zgodnjih jutranjih urah obrnila na ciprško policijo, češ da so jo v letoviškem hotelu napadli in posilili. Policija je še istega dne zaslišala 12 moških, starih med 15 in 20 let. Čeprav so zavračali Britankine navedbe, so bili vse od takrat v priporu. Pet moških so nato izpustili v četrtek, še sedem pa danes.