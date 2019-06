Britanska kraljeva družina spet slavi

Najstarejši moški član britanske kraljeve družine, princ Filip, praznuje 98. rojstni dan. Vojvoda Edinburški se je pred dvema letoma zaradi pešanja moči upokojil in skoraj vse kraljeve obveznosti predal svojim sinovom, večinoma princema Edwardu in Andrewu. Britancem se je priljubil tudi zaradi hudomušnih in včasih ostrih izjav. Morda pa tudi trme.