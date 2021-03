Britanska kraljica: 'Harry, Meghan in Archie bodo vedno ljubljeni člani družine'

Britanska kraljica Elizabeta II. zaradi očitkov o rasizmu v kraljevi družini, ki sta jih v eksplozivnem intervjuju z Oprah Winfrey izrekla princ Harry in vojvodinja Susseška Meghan, ni mogla dolgo molčati. V pismu, ki ga je sinoči objavila Buchinghamska palača, je med drugim zapisala, da je globoko zaskrbljena. "Vsa družina je razžaloščena, odkar je bila v celoti seznanjena s tem, kako težka so bila zadnja leta za princa in Meghan." V pismu še piše: "Čeprav se nekateri spomini razlikujejo, izpostavljene probleme glede rasizma jemljemo zelo resno, in jih bo družina nagovorila zasebno."

