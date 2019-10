Britanska policija bo ženo ameriškega diplomata zaslišala v ZDA

Primer smrti 19-letnega britanskega najstnika Harryja Dunna še vedno razburja britansko javnost. Predvsem dejstvo, da je prometno nesrečo povzročila žena ameriškega diplomata, ki je zaradi diplomatske imunitete zatem preprosto odšla v ZDA.

Britanska policija bo odšla v ZDA, kjer bodo zaslišali 42-letno Anne Sacoolas, je britanska policija potrdila na tiskovni konferenci. Dodali so, da je razgovor s policijo v ZDA zahtevala sama Sacoolasova, saj naj bi želela, da jo"policija iz Northamptonshira osebno zasliši, da osebno vidijo obup, ki so ga povzročili njen in njeni družini"."Ni želela predložiti vnaprej pripravljene izjave, kar je sicer njena pravica."

Policija je na tiskovni konferenci zagotovila tudi, da preiskava prometne nesreče še naprej poteka, ter da dejstvo, da"osumljenke ni v državi preiskavo ovira, a je ni zaustavilo".