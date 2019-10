Britanska policija v ZDA zaslišala ženo ameriškega diplomata

Pravni zastopnik družine umrlega Radd Seiger se je na to novico britanske policije odzval zelo zadržano. Dejal je, da to za njih ni napredek in da se družina še vedno počuti "frustrirano in razburjeno". "Niso podali nobene časovnice glede tega, kam gremo in kdaj," je dejal.

Mati Charlotte Charles je za Sky News dejala, da se jim zdi, da niso nič bližje pravici in da so še vedno v negotovosti. Prav tako je kritična do odločitve, da britanska policija odpotuje v ZDA. "Ne razumemo, zakaj je policija odpotovala tja na njeno zahtevo. Zakaj bi morali britanski davkoplačevalci plačevati policiji, da gre v ZDA, če bi v resnici ona morala priti nazaj sem," se sprašuje. Harryjeva polsestra Larna Harber je za BBC dejala, da jim trenutni razvoj dogodkov postavlja še več vprašanj.

Tudi glavni poveljnik policije iz Northamptonshira Nick Adderley je naletel na ostre kritike in pozive k odstopu zaradi komentarja na Twitterju. Po tem, ko je družina namreč sporočila, da bo tožila Trumpovo administracijo zaradi brezpravnega ravnanja in prikrivanja v primeru Sacoolasove, je Adderly tvitnil: "Kako žalostno in kako predvidljivo!" S tem pa je še bolj razburil družino in njene podpornike, ki so njegov komentar označili za "nezaslišan in asburden". "Ne more nadaljevati s to službo in pozivamo ga, da takoj odstopi za dobro našega primera in za dobro ljudi v Northamptonshiru, ki bi se morali zanesti na vodstvo policije in na njihovo nepristranskost in poštenost," so zapisali v sporočilu za javnost. Adderley je nato objavo izbrisal in se družini opravičil ter dejal, da ni želel nikogar užaliti.

Starša 19-letnika, Charlotte Charles in Tim Dunn, sta po razkritju, da voznico ščiti diplomatska imuniteta, sprožila kampanjo "pravica za Harryja", s katero želita med drugim doseči spremembo zakonodaje glede diplomatske imunitete.

Usodna prometna nesreča se je zgodila 27. avgusta, ko je 42-letna žena ameriškega diplomata iz ameriške obveščevalne baze RAF Croughton v bližini Northamptona zapeljala v napačno smer in pri tem trčila v 19-letnega motorista, ki je vozil v pravilni smeri. Voznica je sprva sodelovala s policijo, ko so jo znova želeli zaslišati čez nekaj dni, pa se je sklicevala na diplomatsko imuniteto ter kmalu zatem zapustila državo. Zgodba je povzročila precejšnje razburjenje v britanski javnosti.