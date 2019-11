Britanska policija: žrtve iz 'tovornjaka smrti' so Vietnamci

39 žrtev so 23. oktobra našli v prikolici tovornjaka v industrijski coni v mestu Greys v Veliki Britaniji. Kot smo poročali, so britanski policisti sprva domnevali, da je šlo za Kitajce. Esekška policija pa je zdaj sporočila, da je "v neposrednem stiku s številnimi družinami v Vietnamu in Veliki Britaniji ter z vietnamsko vlado".

"Prepričani smo, da so žrtve Vietnamci, smo tudi v navezi z vietnamsko vlado," je dejal pomočnik komandirja Tim Smith.

Vietnamsko veleposlaništvo v Londonu je medtem sporočilo, da jih je novica globoko užalostila, družinam žrtev pa so izrazili sožalje.

Vzrok smrti osmih žensk in 31 moških sicer še vedno ni znan, obdukcije namreč še zmeraj potekajo. Prav tako uradno niso identificirali še nobene od žrtev. "Specifične identitete žrtev morajo določiti in potrditi vietnamske in britanske oblasti," so še sporočili iz veleposlaništva in dodali, da tesno sodelujejo s pristojnimi službami obeh držav, nudijo pomoč družinam umrlih, ponudili pa so tudi pomoč pri prevozu umrlih nazaj v domovino.

Policija iz vietnamske province Ha Tinh je medtem sporočila, da so pomoči pri posredništvu in organizaciji nezakonitih migracij obtožili dve osebi. Britanski spletni forum VietHome pa je naznanil, da je fotografije 20 pogrešanih Vietnamcev predal detektivom.