Britanska premierka naj bi v petek naznanila odstop

Theresa May

Britanska premierka Theresa May naj bi v petek napovedala odstop s položaja predsednice vlade, danes poroča britanski časnik The Times na svoji spletni strani. Za odhod naj bi se odločila, potem ko so se ministri uprli njeni zadnji različici sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Časnik, ki ne navaja nobenega vira, piše, da se je premierka uprla temu, da bi odstopila v sredo zvečer. Vztrajala je, da bo danes, ko v državi potekajo volitve v Evropski parlament, sodelovala v kampanji za evropske volitve.

Zavezniki premierke po pisanju Timesaverjamejo, da bo odstop naznanila v petek po srečanju z Grahamom Bradyjem, vodjo parlamentarnega odbora 1922, v katerem so konservativni poslanci in odloča o glasovanju o nezaupnici predsednici vlade.

Premierka je bila potisnjena v kot, potem ko tako v svoji konservativni stranki kot med opozicijskimi poslanci ni dobila zadostne podpore za svoj najnovejši predlog dogovora o brexitu. Naslovnice britanskih tabloidov pa krasi fotografija Mayeve s solznimi očmi.