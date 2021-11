Britanske naslovnice polnijo naslovi o 'sramotnem' porazu Tottenhama

O četrtkovi tekmi Mure in Tottenhama so se razpisali tudi britanski mediji. Predvsem s poplavo kritik na račun Tottenhama. Šok, sramota, razočaranje kriči z naslovnic spletnih portalov in naslovnic športnih časopisov. Na nogometaše se jezijo vsi, od bivših igralcev, do navijačev. O nogometaših Mure pa ni zaslediti niti besede. Kakšni so odzivi na poraz Tottenhama v Ljudskem vrtu?