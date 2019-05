Britanskega vojaka na misiji za zaščito divjih živali ubil slon

Britanskega vojaka na misiji v Malawiju, ki skrbi za ohranitev ogroženih vrst in jih ščiti pred krivolovci, je ubil slon, so sporočile britanske oblasti. Kot pišejo britanski mediji, je 22-letnega ’varnostnika ogroženih živalskih vrst’ med patruljiranjem v nacionalnem parku Liwode, napadel in ubil slon.