Zleknjeni britanski poslanec tarča kritik in spletna senzacija

Medtem ko je v britanskem parlamentu v sredo zvečer potekala žolčna razprava o novem zakonu, ki bi preprečil brexit brez dogovora, je poslanec iz vrst konservaticev in vodja spodnjega doma parlamenta, Jacob Rees-Mogg, jasno pokazal, da se dolgočasi. Zaradi svojega 'gostilniškega' vedenja je slišal številne kritike opozicijskih poslancev. "S svojo govorico telesa skozi ves večer je pokazal prezir do tega doma in do teh ljudi," se je ob njegovo vedenje obregnila Caroline Lucas, poslanka iz vrst Zelenih. Iz dvorane pa se je večkrat slišalo: "Usedi se, človek!".

Toda poslanec se ni požvižgal na te pripombe in je s svojim izrazom dal jasno vedeti, da se ne bo premaknil.

Posnetki ležečega poslanca, ki dekadentno uživa zleknjen na zeleni klopi, so hitro pritegnili pozornost na družbenem omrežju. Njegova poza je namreč razburila domišljijo in ustvarjalnost uporabnikov družbenih omrežij in nastale so številne fotomontaže.