Johnson bo zaprosil za nov odlog izstopa, če ne bo dosežen dogovor

Pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva v Bruslju nadaljujejo pogovore o brexitu v upanju, da bi dosegli dogovor. A britanskemu premierju Borisu Johnsonu se izteka čas, saj bi morali dogovor doseči pred dvodnevnim vrhom EU. Da bi ga voditelji drugih 27 članic lahko podprli, mora biti objavljen, skupaj s pravnim besedilom.

Vrh je ključnega pomena, saj mora Johnson v skladu z zakonom, ki so ga minuli mesec sprejeli britanski poslanci, EU prositi za odlog izstopa iz povezave, če dogovor ne bo dosežen do sobote. Danes so iz njegovega kabineta potrdili, da bo Johnson na EU naslovil pismo, če do sobote dogovor ne bo sprejet.

Tako bi se obdobje pogajanj podaljšalo za tri mesece, in sicer do 31. januarja 2020. Velika Britanija bi sicer morala iz EU izstopiti 31. oktobra. Britanski premier Boris Johnson naj bi tako danes vlado seznanil z napredkom na pogajanjih, ki so trajala vso noč. Prinesla so zbližanje stališč, a preboja še ni.

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier bo medtem danes o stanju pogajanj seznanil evropske komisarje in veleposlanike članic pri EU.