Zakonca, ki sta zadela rekordni znesek, se po 38 letih ločujeta

71-letni Colin Weir in njegova 62-letna žena Christine Weir iz Ayrshira na Škotskem sta julija 2011 zadela glavno nagrado na loteriji Euromillions. Domov sta odnesla 161 milijonov funtov (približno 186,6 milijona evrov), takrat rekordni loterijski znesek na Otoku. Čez noč sta se upokojeni snemalec in nekdanja medicinska sestra zavihtela na lestvico 22 najbogatejših ljudi na Škotskem. Na lestvicah bogatašev sta prehitela celo člana legendarnih Beatlov Ringa Starra in pevca Toma Jonesa , poroča britanski tabloid The Sun.

Zakaj sta se odločila, da se razkrijeta?

Ko sta zadela na loteriji, sta se zakonca Weir odločila, da se javno izpostavita. "Ne moreš skriti takšne vsote denarja. Ljudje bi posumili, da se ukvarjava s pranjem denarja," je njuno odločitev, da stopita pred medije, pojasnil Colin.

71-letnik je dejal, da je bila ena prvih stvari, ki sta jo kupila, ko sta postala milijonarja, karirasti suknjič. Namesto na drage počitnice sta se odpravila v britansko letovišče Brighton, kjer sta premišljevala, za kaj bosta porabila denar.

Med drugim sta kmalu zatem kupila hišo z velikim vrtom in gozdom na obrobju mesta Largs na severozahodni obali Škotske, za katero sta takrat odštela 850.000 funtov (986.000 evrov). Kot pravita, nista želela zapustiti svojega kraja in se osamiti. Uspelo jima je celo obdržati stare prijatelje. Leta 2014 sta po le desetih minutah ogleda kupila veliko posestvo v Troonu, ki si ga zdaj lasti Christine.

Veliko denarja podarila v dobrodelne namene

Z denarjem pa nista skoparila. Leta 2015 sta lokalnemu nogometnemu klubu Patrick Thistle dala milijonsko finančno injekcijo, ki jo je zadolženi klub krvavo potreboval. Sama pa sta tako postala 10-odstotni lastnik škotskega kluba, za katerega je Colin navijal že od otroštva. Poleg tega sta klubu pomagala tudi pri ustanovitvi klubske fundacije in mladinske nogometne akademije. Okoli 800.000 funtov (927.700 evrov) sta vložila tudi v manjši nogometni klub Largs Thistle, s 50.000 funti (58.000 evri) pa sta finančno podprla perspektivnega teniškega igralca Rossa Wilsona.

Leta 2012 sta dobrosrčna bogataša nekemu 13-letniku kupila protetično nogo, potem ko so mu jo morali amputirati. Okoli 30.000 funtov (34.791 evrov) sta donirala za operacijo triletne deklice s cerebralno paralizo, po operaciji je takrat štiriletna deklica naredila prve samostojne korake.

Par, ki se zavzema za neodvisnost Škotske, je precej denarja – okoli 4,5 milijona funtov (5,2 milijona evrov) – namenil tudi Škotski nacionalni stranki (SNP). Še 3,5 milijona funtov (štiri milijona evrov) pa sta donirala kampanji za neodvisnost Škotske (Yes Scotland) pred referendumom leta 2014. Ustanovila sta tudi svojo dobrodelno fundacijo, ki podpira škotske skupnosti na področju športa, rekreacije, živali, zdravja in kulture.

Denar ne more kupiti ljubezni?

Stari rek pravi: kdor nima sreče v kartah, jo ima v ljubezni. Očitno drži tudi obratno. Ko se nasmehne sreča v igrah na srečo, se očitno razblini ljubezen. To dokazujejo številne zgodbe o loterijskih zmagovalcih v Veliki Britaniji. Colin in Christine sta namreč le en v nizu britanskih parov, ki so se razšli, potem ko so zadeli na loteriji.

Leta 2012 je Adrian Bayford zadel 148 milijonov funtov (171,63 milijona evrov), 15 mesecev pozneje pa se je ločil od svoje žene Gillian. Denar mu očitno res ni prinesel ljubezni, saj sta ga pustili tudi naslednji partnerici.

Istega lega sta Garethin Catherine Bull iz Mansfielda zadela 40,6 milijona funtov (47 milijona evrov), a je bila to očitno tudi zanju velika preizkušnja, saj sta se pet let pozneje ločila.

Podobno usodo sta doživela zakonca Lesin Samantha Scadding, ki sta se ločila štiri leta za tem, ko sta zadela 45,5 milijona funtov (52,7 milijona evrov).

Jasonin Victoria Jones sta bila sveže zaljubljena, poročena komaj mesec dni, ko sta postala lotomilijonarja. Leta 2004 sta namreč zadela 2,3 milijona funtov (2,7 milijona evrov). Ko sta se leta 2016 razšla, sta priznala, da jima je bogastvo uničilo življenje.

43-letni Nigel Page je februarja 2010 zadel dobrih 56 milijonov funtov (64,9 milijona evrov) in se poročil s svojim dekletom Justine. Toda vsega bogastva ni mogel zadržati zase, saj je moral svoji nekdanji ženi Wendy– s katero se je ločil 10 let, preden je postal milijonar – izplačati dva milijona funtov (2,3 milijona evrov).