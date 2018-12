Britanski poslanci so zbrali dovolj podpisov za zahtevo o glasovanju o nezaupnici premierki Theresi May. To bo proces izstopa Velike Britanije iz Evropske unije pahnilo v še večji kaos. Mayeva je dejala, da bo na glasovanju dala vse od sebe. Poudarila je, da morebitni novi voditelj ne bo imel dovolj časa za nova pogajanja, zato bo moral brexit preložiti ali ga preklicati.

Usoda Therese May in njenega dogovora bo znana še danes. FOTO: AP Konservativni britanski poslanci so zbrali najmanj 48 pisem, s katerimi zahtevajo glasovanje o nezaupnici premierki Theresi May, je sporočil predsednik pristojnega odbora v parlamentu Graham Brady. "Prag 15 odstotkov parlamentarne stranke, ki zahteva glasovanje o nezaupnici vodji konservativne stranke, je bil presežen," je zapisal v sporočilu za javnost. Parlament bo o tem glasoval med 18. in 20. uro po lokalnem času (med 19. in 21. uro po našem času), izide glasovanja pa bodo sporočili takoj, ko bo bodo znani. Mayeva: Če me boste zamenjali, bo novi voditelj moral prestaviti brexit Premierka Mayeva je dejala, da bo na glasovanju o nezaupnici "dala vse od sebe". Dejala je, da bi menjava premierja v tem trenutku zamajala prihodnost države. Novi voditelj ne bi imel dovolj časa za nova pogajanja, zato bi moral proces izstopa iz EU preložiti ali ga preklicati. Poudarila je, da je članica stranke že 40 let in da je v njej zasedala različne položaje, med drugim tudi premierski. Kot pravi, si je vedno prizadevala za boljšo prihodnost države, zdaj pa je njena prioriteta brexit. "Brexitovci" nezadovoljni nad njenim dogovorom Premierka bo potrebovala podporo najmanj 158 svojih strankarskih kolegov, da se obdrži na stolčku. Če glasovanje prestane, pa bo "varna" 12 mesecev – torej v tem času ne bo možno zahtevati nove nezaupnice. Premierka bi se lahko odločila tudi za odstop. Več kot 20 konservativnih poslancev je namreč potrdilo, da so Mayevo pozvali k odstopu zaradi njenega dogovora o brexitu. Goreči zagovorniki brexita so želeli premierko odstaviti že pred tedni, ko je Mayeva javnosti predstavila dokument, ki ga je izpogajala v Bruslju. Vendar takrat niso zbrali dovolj pisem za glasovanje o nezaupnici. Britanska premierka je sicer včeraj skušala pri evropskih kolegih dobiti dodatna zagotovila glede sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Z njimi je želela prepričati parlament v podporo dogovoru. Zaradi možnosti, da bi njen dogovor včeraj v parlamentu zavrnili, je glasovanje v parlamentu preložila za nedoločen čas.