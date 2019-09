Britanski parlament odobril nujno razpravo o brexitu brez dogovora

Osnutek zakona predvideva, da bi moral premier zaprositi za preložitev brexita do 31. januarja prihodnje leto, če poslanci do 19. oktobra ne bi sprejeli novega sporazuma ali glasovali v prid brexitu brez dogovora. V kolikor bi Evropski svet predlagal drugi datum, do katerega bi preložili brexit, bi ga moral premier sprejeti v roku dveh dni, če temu ne bi nasprotovali poslanci.

Viri pri britanski vladi svarijo, da bi lahko premier Boris Johnson skušal sklicati predčasne parlamentarne volitve, če bi sprejeli zakon.

Po vrnitvi britanskih poslancev s poletnih počitnic je britanska vlada danes v parlamentu izgubila svoj en glas večine, saj je torijec Phillip Lee prestopil k liberalnim demokratom. Johnson je sicer poslancem danes zagotovil, da so vedno bližje sklenitvi novega dogovora o brexitu z Evropsko unijo.

Britanski premier je poslancem danes dejal, da je na vrhu G7 v francoskem Biarritzu ponovno govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Vsem je dal vedeti, da si želijo dogovor, je dejal Johnson.

A je spodnji dom britanskega parlamenta trikrat zavrnil ločitveni dogovor, je dodal. Zato bi morali iz njega odstraniti po njegovih besedah protidemokratično irsko varovalo. Po njegovem prepričanju je vedno več možnosti, da bi lahko z EU dosegli nov dogovor, je še zatrdil.

To možnost ogrožajo uporniški torijci, ki skušajo sprejeti zakonodajo, ki bi onemogočila brexit brez dogovora 31. oktobra, je opozoril.