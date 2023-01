Britanski policist svojo uniformo zlorabil za kriminalna dejanja

Londonska policija se je zaradi kriminalnih dejanj svojih policistov, predvsem nasilja nad ženskami, znašla na udaru ostrih kritik javnosti in politike. 48-letni policist David Carrick je priznal, da je v skoraj 20 letih posilil 24 žensk in spolno napadel še 12 žensk. Policija je bila seznanjena z več obtožbami proti Carriku zaradi posilstev, nasilja v družini in nadlegovanj, vendar ni nikoli ukrepala. Doletele ga niso prav nobene sankcije ali notranji disciplinski postopki. Po aretaciji oktobra 2021 pa so Carrica z vzdevkom "baraba Dave" le suspendirali. Metropolitanska policija obljublja bolj temeljito preverjanje policistov.