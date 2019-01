Dan D za Veliko Britanijo, evroposlanci medtem pozivajo k zaustavitvi brexita

Evropski poslanci pa so na britanske državljane medtem naslovili odprto pismo, v katerem pozivajo k zaustavitvi brexita. "Prosimo vas, da v interesu prihodnjih generacij Britancev in Evropejcev, ki bodo izgubili priložnost za sobivanje in sodelovanje, znova razmislite o odhodu iz naše skupne Unije," Britance pozivajo evroposlanci. "Brexit nas bo vse oslabil. Želimo, da ostanete. Skupaj smo močnejši in lahko zgradimo močnejšo Evropo," dodajajo.

Pod pismo se je podpisalo 130 evroposlancev, med njimi tudi trije iz Slovenije – Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in Ivo Vajgl (Alde/DeSUS).