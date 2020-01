Britanski poslanci se poslavljajo od Evropskega parlamenta

Medtem ko Britanci odštevajo ure do odhoda iz Evropske unije, njihovi evroposlanci v Strasbourgu in Bruslju že pakirajo kovčke. Prve najbolj vidne posledice brexita bodo v evropskih institucijah in agencijah, ki jih bodo zapustili britanski diplomati in uradniki. Sredi polj na severu Bavarske, ki bo po odhodu Britanije novo geometrično središče Unije, pa že stoji obeležje.