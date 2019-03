Britanski poslanci še tretjič zavrnili sporazum. In zdaj?

Velika Britanija bi morala danes ob polnoči zapustiti Evropsko unijo, toda saga o brexitu se nadaljuje. Britanski poslanci so namreč znova glasovali o premierkinem ločitvenem dogovoru in ga znova zavrnili. Če bi ga bodo tokrat potrdili, bi bil brexit preložen do 22. maja, namesto tega pa naj bi jim zdaj preostali le dve možnosti: izstop brez dogovora ali umik brexita.

Theresa May je takoj po glasovanju, v katerem so poslanci s 286 glasovi za in 344 proti znova, že tretjič, zavrnili njen ločitveni sporazum, dejala, da se bo še naprej trudila za sporazumni brexit, ker so se za to odločili volivci na referendumu in to kljub temu, da naj bi Britancem ostali le še dve možnosti. Prva je t.i. trdi brexit oziroma izstop brez dogovora, druga pa naj bi bila umik brexita. Povedala je, da jo "globoko žalosti, da poslanska zbornica znova ni bila sposobna podpreti urejenega izstopa iz Evropske unije". "Združeno kraljestvo naj bi zdaj izstopilo 12. aprila - čez samo 14 dni," je dodala. Corbyn pozval Mayevo k odstopu in zahteval predčasne volitve

Danes bi moral biti dan D za Veliko Britanijo. Pred dvema letoma je namreč britanska premierka Theresa May zapisala 29. marec kot datum, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Čas za to se uradno izteče ob polnoči. Toda britanski parlament ni uspel doseči konsenza in podpreti dogovora, ki ga je premierka Mayeva dosegla z evropskimi pogajalci.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn je po glasovanju Mayevo pozval k odstopu in pozval k predčasnim volitvam. Poudaril je, da je parlament že tretjič zavrnil dogovor, ki ga je z EU sklenila premierka. Vprašal jo je, ali zdaj končno sprejema dejstvo, da poslanci ne podpirajo njenega sporazuma. V ponedeljek, ko bodo znova opravili več nezavezujočih glasovanj o možnostih brexita, bodo imeli poslanci po njegovih besedah priložnost, da se odločijo o "boljšem dogovoru za prihodnost te države". "Dogovor se mora spremeniti. In če premierka tega ne more sprejeti, mora iti, izvesti pa je treba splošne volitve,"je še poudaril. Evropska komisija: brexit brez dogovora 12. aprila 'verjeten scenarij' Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je takoj po glasovanju na Twitterju zapisal, da se je glede na glasovanje odločil, da bo za 10. april sklicah vrh EU.

V Evropski komisiji so sporočili, da negativno glasovanje v britanskem parlamentu obžalujejo, in spomnili, da je sedaj brexit preložen do 12. aprila. "Združeno kraljestvo mora do tega datuma nakazati pot naprej v preučitev Evropskemu svetu," so še spomnili v komisiji in izpostavili, da je sedaj brexit brez dogovora 12. aprila "verjeten scenarij".

Velika Britanija bi morala danes ob polnoči zapustiti Evropsko unijo, toda saga o brexitu se nadaljuje. FOTO: AP

EU je povsem pripravljena na brexit brez dogovora, saj se na to pripravlja od decembra 2017, poudarjajo v komisiji in zatrjujejo, da bo EU ostala enotna. V komisiji ob tem še opozarjajo, da koristi izstopnega sporazuma, vključno s prehodnim obdobjem, v primeru brexita brez dogovora ne bodo veljale, in izpostavljajo, da sektorski "mini dogovori" ne pridejo v poštev. Tusk je sicer po dogovoru o preložitvi brexita na vrhu minuli teden izpostavil, da je 12. april ključen datum za Združeno kraljestvo, da se odloči, ali bo izvedlo evropske volitve. Če jih bo, je še mogoča daljša preložitev brexita. Kupovanje časa in podaljšanje negotovosti Doslej so sicer dvakrat že zavrnili dogovor o izstopu, ki poleg izstopnega sporazuma vključuje še politično izjavo o prihodnjih odnosih. Predsednik poslanske zbornice John Bercow je namreč pretekli teden zavrnil možnost glasovanja o predlogu, ki ni bistveno spremenjen. Vladin predlog je predvideval zgolj glasovanje o pravno zavezujočem izstopnem sporazumu. Ta določa pogoje izstopa in prehodno obdobje, vključno s spornim irskim varovalom. Predlog za glasovanje pa ni vključeval nezavezujoče politične izjave o prihodnjih odnosih, ki je del dogovora z Unijo o izstopu.

Britanski poslanci še tretjič zavrnili sporazum. In zdaj? FOTO: AP